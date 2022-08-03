中國大陸駐英國大使館網站3日消息，中國駐英國大使鄭澤光當地時間2日舉行中外記者會，就美國眾議院議長裴洛西訪台表明嚴正立場指出，中國外交部已就台灣問題發表正式聲明，在此聲明基礎上，重申強烈譴責裴洛西訪台立場。在答記者問時，鄭澤光警告若干聲稱將隨裴洛西訪台的英國議員，不要跟著美國「玩火」。

《人民日報》提問，英國個別政客曾經提出要「助台自衛」，還有一些議員表示要訪問台灣，有何評論？

鄭澤光回應，希望英國方面不要被美國帶偏節奏、跟風效仿。中英兩國在1972年3月13日發表了中英關於互換大使的聯合公報，英方在公報中明確表示承認中方關於台灣是中國大陸一個省的立場，並承諾僅和台灣保持非官方關係。這個公報是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件，英方必須嚴格恪守。

鄭澤光稱，無論所謂「助台自衛」，還是派議員訪台，都嚴重違反一中原則和中英聯合公報規定，嚴重干涉中方內政，也必將給中英關係帶來嚴重後果。英方對此是清楚的。奉勸英方不要低估台灣問題的高度敏感性，恪守自己作出的承諾，不要跟著美國「玩火”，因為玩火者必自焚。

英國天空新聞台提問：裴洛西訪台是否會使北京重新考慮支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭？另外，兩位英國下任首相候選人都對中方作了強硬表態，對這兩人的對華政策要傳達什麼訊息？

鄭澤光表示，首先，北京在烏克蘭問題上的立場是明確的、一貫的，中方根據事情本身的是非曲直決定立場。主張和平解決國際爭端，與此同時，各方的安全關切都應得到承認和妥善處理。台灣問題和烏克蘭問題有本質區別。台灣是中國大陸不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

鄭澤光說，關於中英關係，中方主張在相互尊重、平等互利基礎上推動中英關係持續穩定發展。所有英國人都能看到過去50年中英關係發展帶來的好處。希望雙邊關係能本著相互尊重、平等互利的原則繼續發展。某些英國政客的反華言論是毫無根據和有害的，只會毒化中英關係。有關言論已在英國社會和商界引發不確定性和不安情緒。中英有充分理由保持密切、有成效和建設性的關係。這有利於中英兩國，也有利於世界。

鄭澤光奉勸那些英國政客停止編造、傳播所謂「中國威脅」的謊言，停止破壞中英關係。保守黨黨首選舉是英國內政，不予評論。無論誰出任新首相，中方都願本著相互尊重、平等互利原則，在此基礎上推動中英關係向前發展。

新華社提問：英國保守黨新黨揆競選中，有人提出要減少對中方經濟依賴，限制中國參與英國經濟，有何評論？

鄭澤光強調，這種說法不負責任，不攻自破。鼓噪英國同中國「脫鉤」，明顯違反世貿組織規則和自由貿易原則，也會嚴重損害英國消費者和企業的切身利益。中英經貿合作建立在互利雙贏的基礎上，這正是過去50年來兩國經貿合作快速發展的原因。去年雙邊貿易額已突破1000億美元。如果同中國「脫鉤」，將導致英國目前不斷飆升的生活成本和通貨膨脹進一步加劇，也會使眾多英國企業面臨失去14億多人龐大市場的風險。不希望看到這種情況發生。敦促英國政客停止反華炒作，停止破壞中英關係。