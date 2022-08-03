據統計，去年事業廢產棄生量大幅增長7.7％，創下歷史新高，與生活垃圾產生量合計一舉突破3000萬噸，環團推出《資源永續管理法》，力行廢棄物總量管制與資源減量，避免台灣垃圾淹腳目，垃圾危機成常態，重回垃圾島污名遠播全球年代。

彰化縣環境保護聯盟施月英總幹事說，近年北部廢土石方大量入侵中南部農地，光是彰化至少超過50處以上，政府說有每月衛星空拍監控農地變異點位，但棄置點並沒有因此移除或減少反而不斷擴大棄土面積。這些棄置物，政府說是「可再利用資源」。但不法棄置、錯置，難道不是廢棄物嗎？錯置的「資源」，顯然是政府無法依照廢棄物處理的設施量能去控管開發行為，不斷地放任廢棄物產出，如果環保單位不願面對末端問題，更該從前端進行廢棄物總量管制，防範於未然。

荒野保護協會理事陳雍慧認為，台灣回收率號稱高達61％，但回收不但無法解決垃圾溢出自然環境的問題，現行體制本身也存在各種問題，沒有讓製造商與進口商好好負起生產者延伸責任，包括如實負擔回收清除處理成本、健全回收處理管道、糾舉短漏繳費同業及承擔市場波動風險，致部份回收項目成果不彰。

野薑花公民協會陳雪梨常務理事憂心道，2021年全國生活垃圾與事業廢棄物雙雙創新高，生活垃圾突破1000萬噸，事業廢棄物則漲至到2200萬噸大關。廢棄物非法亂竄問題不僅多年未解，甚至因為疫情及台灣整體經濟發展規模擴大的關係，問題越來越大，對環境影響越來越嚴重，已經快要到我們這個島國無法負擔的程度。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，廢清法是以妥善清除處理廢棄物為主要宗旨，建立起要求廢棄物產生者負起清除處理責任的體制架構，但現行限禁用條款仰賴逐項公告的治理方式，面對市面上多如牛毛的產品，將緩不濟急，且欠缺針對事業廢棄物的源頭管理措施。

台灣環境資訊協會議題中心組長陳姿蓉最後代表眾環團呼籲政府，應儘速開啟對話空間，成立專案小組，邀請民間團體、學者專家及關心環境的立法委員，針對民間版《資源永續管理法》草案及環保署刻正研擬的廢清法修正草案的銜接與扣合，求取最佳解，讓兩法能夠於年底前送進立院，明年一起於立院審查與通過。