陸軍後勤指揮部2016年辦理「輻射式輪胎」採購案，廠商「惠爾國際」延遲出貨，竟涉嫌偽造商品驗證，事後負責驗收的陸軍後勤部林姓軍官、汽車基地勤務廠劉姓、黃姓士官3人遭懷疑涉及圖利，台北地檢署調查後，3日依偽造文書等罪，起訴惠爾國際負責人黃秋長、黃秋長女兒黃家宜4人。至於涉案軍士官則因圖利罪嫌不足，另予不起訴處分。

檢調調查，陸軍後勤指揮部於2016年12月辦理「輻射式輪胎1項」採購案，計畫採購7608條輪胎，由惠爾國際公司以3743萬1360元得標。

依約定，惠爾公司應簽約日起150天、即2017年5月26日將採購進口的泰國輪胎，書面通知陸勤部申請報驗，但惠爾公司因未出具證書，遭判定驗收不合格2次，惟恐遭解除契約，無法獲取契約款及取回履約保證金，於2017年10月辦理第1批輪胎第2次複驗時，由惠爾公司蔡姓女員工提出偽造產地為泰國之商品驗證登錄證書，供陸勤部審查。

惠爾公司自得標後始終無法依契約規定履約，多次延宕交貨期限，檢調一度懷疑涉案軍士官修改交貨期限及交貨條件，判定惠爾公司合格，並撥交輪胎至部隊，圖利惠爾輪胎貨款1393萬9538元。

事後陸勤部因遭爆料商品驗證登錄證書疑涉偽造，2017年12月19日與惠爾解約，並回收已撥交輪胎，其中2000多條輪胎已使用，檢調去年約談3名軍士官及業者黃秋長、黃家宜等人，訊後諭知軍士官及黃秋長各以10萬元交保，黃家宜以100萬元交保。

北檢調查後，認定涉案軍士官圖利罪嫌不足，予以不起訴，另惠爾負責人黃秋長及女兒黃家宜，則因涉嫌偽造商品驗證，依偽造文書等罪起訴。