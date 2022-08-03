澳門台商協會會長簡廷在積極「鮭魚返鄉」，且還號召十餘位大陸台商於台灣成立環球國際文創公司，預計斥資百億元，在台灣首創「ESG未來城」主題樂園，ESG未來城園區標榜生態教育、環境保護，以「生命之樹、海洋珊瑚」為主要地標，行銷台灣的國際能見度，並展示從過去、現代到未來的文化科技夢想世界發展。簡廷在目前已帶領專業團隊展開前置作業。

正在籌備中的ESG未來城是台灣首度以ESG概念萌芽的主題樂園，當中包括最新的智慧智能創意文化科技、數位經濟、元宇宙體驗營、NFT環球通幣虛實整合展演園區等；此外，還有健康養生、高端優質秘境的生活智慧園區。

簡廷在指出，未來城更是一座E化生活創意文化園區，將導入全新地景面貌景觀造型，創意主題展現愛護地球、環境源能循環系統的創新應用，以及教育珍惜生命獨特性，營造出融合生態、生活、生命三生一體的藝術風格，讓台灣首創的ESG未來城創意文化科技生活園區，能與國際文創產業無縫接軌。

據了解，環球國際文創公司務前資本額約一億元，規畫3年內朝IPO發展。