台中市1位李姓軍人，昨天從馬祖搭機返台，在沙鹿區中航路搭計程車前往烏日高鐵站，到達高鐵站付完錢，卻把錢包遺忘在計程車上；他立即到高鐵站鐵路警察局報案，警方說可能要請轄區所幫忙調閱路口監視器，查出搭乘哪一輛計程車？經清泉派出所協助順利找回，李男遺忘在計程車上的錢包。

警方指出，李姓軍人於2日晚上9時6分，走進清水分局清泉所報案，值班員警黃煜埕詢問案情。經了解李男2日下午5時許，搭機從馬祖回台，在沙鹿區中航路一段163號前，搭一輛計程車前往烏日高鐵站，到達高鐵站付完錢，卻把錢包遺忘在計程車上。

李男立即到高鐵站鐵路警察局報案，員警說可能要請轄區所，幫忙調閱路口監視器查出搭乘哪一輛計程車？李男跑回清泉所請警方協助。黃員根據李男搭乘計程車的時間透過路口監視器，捕捉到他從機場走出來的身影，但沒拍到他上計程車的畫面、他也沒記車牌。

經黃姓員警過濾該時段所經過的計程車，詢問到一名計程車司機下午5時許，有載客到烏日高鐵，警方致電請司機到後座找看看，最後順利找回李男掉落的錢包。李男感謝警方協助，因錢包裡有身份證、健保卡、還有職業軍人的軍證，他最擔心軍證的遺失。

清泉所長林翊歆強調，個人隨身貴重物品要謹慎保管，若重要證件落入別人手中，可能會引來不必要的後果。