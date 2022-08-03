本周五將舉行「柯志恩大家族見面會」，今（3）日舉辦預告記者會。（柯宗緯攝）

柯志恩重申，自己是一個歸人，絕對不是過客，也不是刺客，「高雄是我離開時的起航港，高雄也像家一樣，有任何挫敗的避風港」，這次用家族的概念是希望凝聚大家的心，廣邀志氣相投的朋友加入這個大家族。（柯宗緯攝）

這次活動主導人為高市農會理事長蕭漢俊，因此被外界解讀是否要重現三山造勢盛況？蕭解釋，不同候選人有不同作法，這次有別於傳統成立競總，改用輕鬆活潑方式介紹柯志恩。（柯宗緯攝）

本周五將舉行「柯志恩大家族見面會」，今（3）日舉辦預告記者會，競選團隊發言人陳麗娜及執行總幹事蕭漢俊後天活動將擔綱主持人。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場千人大會師「柯志恩大家族見面會」5日下午3時將在鳳山和樂宴會館登場，為柯炒熱選情。這次活動主導人為高市農會理事長蕭漢俊，因此被外界解讀是否有意重現三山造勢盛況？蕭解釋，不同候選人有不同作法，這次有別於傳統成立競總，改用輕鬆活潑方式介紹柯志恩。

柯志恩陸戰以來勤跑宮廟、市場、公園，本周五將舉行「柯志恩大家族見面會」，今（3）日舉辦預告記者會，競選團隊發言人陳麗娜及執行總幹事蕭漢俊後天活動將擔綱主持人，當天預估有千人會齊聚，目前除議員必到外，也邀士農工商、青年、婦女等團體參與，預計有千人會到場。

柯志恩重申，自己是一個歸人，絕對不是過客，也不是刺客，「高雄是我離開時的起航港，高雄也像家一樣，有任何挫敗的避風港」，這次用家族的概念是希望凝聚大家的心，廣邀志氣相投的朋友加入這個大家族。

蕭漢俊表示，高屏地區本是一家人，柯志恩是南部嫁出去的女兒，高屏永遠是她的娘家。針對首場大型造勢從鳳山出發，是否有意重現三山造勢？蕭直說，「不同候選人，有不同呈現方式，柯志恩不是那種打打殺殺的」。

蕭漢俊提到，這次見面會用來取代傳統競總成立的模式，擺脫送粽子、授戰旗那套，因為柯也主持過很多節目，又是政治人物，因此改用輕鬆活潑方式，來呈現她溫柔的一面，她是剛毅且溫柔的母雞，可以帶領高雄走向國際，帶領人民過更好的日子。

此外，近日柯志恩公開行程不多，媒體問及「是否又遭到無形壓力」？柯志恩表示，很多都是私下行程，像昨天去澄清湖，今天去勞工公園，雖然沒公開，但都會讓市民看到自己，目前仍照選戰節奏進行。

柯志恩本周也將夜宿那瑪夏，柯志恩證實，周五在那瑪夏有同志介紹會，需要有更多時間跟在地人做更多互動，因此周四會先住在那瑪夏一晚，也會去看那瑪夏的星空。