謝克洋影片

民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷「論文門」爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋昨日（2）赴桃園市南門市場「堵人」，對著林大喊：「要是你的孩子長大後讀碩士，發現你之前都在公然說謊怎麼辦？」林則一語不發全未理會。現場畫面引發熱議，大批網友認為綠營雙標態度令人不滿。

謝克洋昨日在臉書刊出影片表示，當天是林智堅首度掃桃園市場，他身為「抓堅高手」，一早當然要跟隨林的腳步前往南門市場，來好好對林「溫情喊話」。謝拿起麥克風對著林的方向大喊：「林智堅！昨天林杏兒被檢舉論文有問題，馬上主動提出證據，兩個都一樣姓林啦！一個勇敢提出證據，另外一個整天逃避！」

見林智堅毫無反應，謝克洋再喊：「你給孩子樹立壞榜樣，你做人不老實，憑什麼選桃園市長？論文有問題要去台大面對，不是整天開記者會放話！要是你的孩子長大後讀碩士，發現你之前都在公然說謊怎麼辦？」話說到這，林的掃街團隊持著看板整列離去，林始終未對謝的訴求有任何反應；現場民眾紛紛圍觀，對街一位婦人更對著謝比出「讚」的手勢，謝則被多位警察圍住，不讓他過度靠近林隊伍。

該影片引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「智堅出來面對！有問題都應該被檢視！都當得市長了不要再畏畏縮縮惹」、「民進黨當初怎麼打李眉蓁的？這種態度真讓人拳頭硬了」、「雙標黨果然令人大開眼界」、「反正繼續拗，死忠的還是會乖乖投票」、「超棒的！每次看都覺得好過癮，都會回看好幾次，超帥」、「對街有人比讚」。