晶圓代工廠世界(5347)2022年第二季營運創高，但對第三季展望轉趨審慎，預期庫存調整將使第三季營收季減13～16％、稼動率降至81～83％，且庫存調整可能持續至明年上半年。美系及日系外資出具最新報告，均維持「中立」評等，並雙雙調降目標價。

世界先進股價7月初下探65.3元的近27月低點，自年初高點修正幅度達58.7％，近期於65.3～77.2元區間盤整震盪。今（3）日開低後一度挫跌3.08％至66.1元，但隨後在買盤敲進下翻紅勁揚4.99％至71.6元，早盤維持近3％漲幅，似有利空出盡狀況。

世界先進表示，由於客戶庫存調整導致稼動率下滑，在新台幣兌美元匯率平均29.5元假設下，預期第三季營收將介於129～133億元，季減約13.1～15.7％、年增約8.6～12％。毛利率介於44～46％、營益率介於32.5～34.5％間，較第二季下滑。

世界先進指出，目前訂單能見度縮短至約3個月，預期第三季稼動率將降至81～83％（low-80%）。今年資本支出估約230億元，較先前預估約240億元小減4％，全年產能仍估增9％、達約314.8萬片8吋晶圓，晶圓五廠2萬片產能則預期延後至明年下半年開出。

美系外資指出，世界先進預期第三季稼動率將降至81～83％，遠低於力積電的90～95％及聯電的100％，顯示分別貢獻營收35％及60％的面板驅動IC及功率IC需求疲弱。儘管公司縮減資本支出計畫，但今年晶圓總產能仍將增加9％，未來一年可能稼動率更難滿載。

美系外資對世界先進維持「持平」評等、目標價自80元降至75元，在二線晶圓代工業者中更喜歡聯電，主因聯電在成熟製程上可展現技術差異性，並反應於更好的稼動率及毛利率續航力上。

日系外資亦指出，世界先進第三季營收展望遠低於市場預期的季減5～10％，雖然公司表示包括電源管理晶片及功率離散元件的功率IC下半年需求維持強勁，但近期產業調查顯示電源管理晶片訂單自6月起迅速轉弱，僅功率離散元件需求持穩。

日系外資預期，在功率離散元件需求減弱前，半導體產業下行周期將不會觸底，可能也是世界先進預期庫存調整將持續3～4季、至明年上半年之因。公司表示不會在低迷期降價，但可提供即期接單，認為將有助於支撐稼動率表現。

日系外資調降世界先進明年每股盈餘預期20％，並調降明年本益比估值，將目標價自136元調降至70元、維持「中立」評等。日系外資重申，世界先進及聯電展望呼應今年12吋成熟製程供需應優於8吋看法，並預期晶圓代工廠稼動率至明年初均會出現下滑。