日前，繼美國美光宣布，已量產全世界第1個232層的NAND(快閃記憶體)之後，不干示弱的韓國SK海力士也於3日表示，領先同業研發出目前垂直向上堆疊層數最高的NAND，不僅可提升效能，也可減少傳輸資料所需時間。
這家全球第2大記憶體業者，是在美國加州宣布以上突破消息，頗有跟美光叫板的意思。SK海力士計畫在2023上半年，量產這種最先進的238層4D NAND產品。之後，個人電腦SSD(固態硬碟)、智慧手機以及其他電子裝置將可陸續裝載並受惠。
NAND產品系列中，與傳統舊式2D水平設計不一樣，3D以及4D都使用垂直堆疊方式，並藉此提高效率與容量。也就是晶片上疊的層數愈多，總存儲量也就跟著愈大。
SK海力士指出，若跟之前176層NAND相比，新的238層可將整體效力再增34%，傳輸速度更是大幅提升50%，這全都要拜更多晶片擁有最高單位儲存密度所致。
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