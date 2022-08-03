高雄市長陳其邁（右二）發壽桃給彌陀長輩。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（左三）到彌陀區漯底社區發展協會視察。（林瑞益攝）

對於大陸宣布在6個演習區域軍演，高雄市長陳其邁3日說，這是印太地區最繁忙的航線，這些航線對印太地區的經濟安全、和平穩定都至關重要。他不樂見中國片面改變現狀的作法，中國應該要立即停止單邊挑釁、文攻武嚇。

陳其邁今天到彌陀區漯底社區發展協會視察，關心長輩們的健康。對於裴洛西訪台造成的效應，陳其邁稱讚美國眾議院議長裴洛西是台灣的真朋友，長期關注台灣的民主、人權與安全，也在國會推動法案，支持台灣不遺餘力。

對於大陸在台灣周遭海域軍演，陳其邁說，此作法在國際間將引起更多反彈，這是損人不利己的行為，也會令台灣人民更加反感。陳其邁相信，政府、人民有無比決心，捍衛台灣主權，國軍也會全力捍衛國家安全，這只會令台灣人民更加團結。對於漁民是否受到大陸軍演影響，陳其邁說，漁民捕魚在近海12海里之內，影響不大。

陳其邁指出，台灣在印太地區、兩岸都不會主動發起爭端或挑釁，對於中國這種單邊挑釁，對於廣大民眾而言，大家都感到不以為然。兩岸地區的和平締造、維持需要雙方努力，相信政府有做好相關配套措施，也會用無比的決心來捍衛和平穩定。

對於大陸宣布新的農產品政策，陳其邁說，近日就有接獲訊息，已經跟農委會合作，對產品的衝擊做評估、廣泛調查，初步在高雄以水產品的部分品項會受到影響。大陸此舉是違反國際規定，片面改變不符合國際規範，市府會輔導業者，分散市場與拓展國內通路，降低衝擊。對於水果方面，這要看公告內容，市府將視後續動作再做評估。