美國眾議院長裴洛西昨晚抵台，共軍宣布將在台灣6處海空域舉行軍演，並組織實彈射擊。基隆區漁會表示，基隆北方三島與演習區域重疊，目前約200艘漁船在該海域作業，呼籲漁民避開航道或返回漁港。

裴洛西抵台後，大陸官媒新華社立即發出新聞稿表示，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，要求在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

基隆北方三島屬於基隆市中正區管轄，與大陸軍演區域重疊，其中花瓶嶼、棉花嶼距離基隆東北方約32公里、42公里，航程分別1.6小時、2小時；彭佳嶼距離基隆港約56公里，航程約2.5小時。

基隆漁會指出，目前約有200艘漁船在北方三島附近作業，漁業電台每小時定期廣播，告知漁船明天有軍事演習，請避開航道或返回漁港迴避。有漁民表示，不感到害怕，還是要討生活，日子還是要過；也有漁民看到鏡頭擔心被查水表，不敢多說話，快步離去。