1名網友昨（2日）開車出遊行經濱海公路時，突見前方白雲形狀酷似奔跑的巨人，讓他不禁發文直呼：「水上飄過時了，為各位介紹海上奔」，也有網友搭配時事，笑稱巨人是指，昨晚剛抵台美國眾議院議長，裴洛西位置，也有人表示：「海的對面是敵人」、「孫悟空接客裴洛西」。

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》於昨（2日）貼出1張照片，畫面中可見，原PO行經濱海公路時，見到1朵可愛的白雲，畫面中雲的形狀有如電影中的巨人般，在海平面上奔馳，模樣相當可愛，原PO趕把車緊停靠路邊將其拍下，他笑說，「水上飄過時了，為各位介紹海上奔」，且巧合的是整片天空僅有這朵白雲，網友便逗趣的說，是「孫悟空接客裴洛西」？

照片曝光後，引起網友們熱烈討論：「在拍靈幻先生」、「路跑中的孫悟空」、「鬥戰勝佛孫大聖捉妖，忘了唸隱身訣惹」、「地鳴開始了」、「雲之六師弟」、「進擊的running man」、「在練習衝浪吧」、「諾曼第登陸」、「真傳神」、「有在健身」、「我怎麼覺得比較像天行者」、「還帶著武器」、「金剛要去哪」。

而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機，於昨晚10時44分抵台，也有人網友KUSO：「比裴洛西的位置啦」、「看來是在趕路…快遲到了嗎」、「孫悟空接客裴洛西」、「海的對面是敵人」。