美國眾議院議長裴洛西訪台今天上午參訪立法院，擁有立委身分的民眾黨桃園市市長參選人賴香伶說，裴洛西議長到立院，相信會交換很多國際情勢及台灣民主化問題，但對於大陸大動作的軍演及禁止貿易進出口等，賴香伶說，這些作為對於國人來說一定會很反感，希望適可而止。

賴香伶表示，裴洛西議長到立院，相信會交換很多國際情勢及台灣民主化問題，大家希望兩岸之間不會因為這件事情而擦槍走火，可惜中共解放軍在台海周邊6地方明天開始軍演，這樣的訊息與軍事舉動，對於亞太地區特別是台海會有很大影響和衝擊，中共解放軍在此時大動作軍事恫嚇，無助於亞太地區和平還有兩岸和平。她也說，希望這次裴洛西議長來，之後對台灣和美國實質外交突破或是相關經貿等進展，可以進一步讓國人看到，帶動民主台灣與世界鏈結。

對於大陸禁止台灣許多品項出口，賴香伶說，看到不管食品或是天然砂出口等，屢屢讓人覺得中共不僅在軍事上希望向國際展現實力，在經貿上也採取緊縮，甚至對台灣有實質經濟上影響，這些作為對於國人來說一定很反感，希望說他們適可而止，實質上的作為不應該傷害，現在大家在信任基礎這麼薄弱狀況下又雪上加霜。