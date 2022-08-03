新光三越今年精選超過百款中秋禮品，囊括近5成獨家禮盒、8成初登場新品。（吳松翰攝）

新光三越富錦樹台菜香檳，星級特上月餅禮盒（獨家初登場）推薦價1688元。（吳松翰攝）

新光三越THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕（首度登台）推薦價1000元。（新光三越提供）

新光三越台北文華東方酒店，雅閣手工月餅禮盒（獨家初登場）推薦價2500元。（新光三越提供）

新光三越TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒（初登場）推薦價1980元。（新光三越提供）

新光三越泰baan街邊燒烤組（初登場）推薦價1380元。（新光三越提供）

新光三越WILDWOOD原木燒烤海鮮餐廳－米其林星廚烤肉組（獨家初登場）推薦價2980元。（新光三越提供）

因應將至的中秋送禮潮，新光三越今年中秋預購領先全台，不但集結米其林一星主廚合作，重磅推出限量月餅，更獨家引進5大首度來台的日本超夯伴手禮，還有頂級烤肉組等，共超過百款中秋禮品，帶來全新中秋食尚。今（3日）起，全台新光三越、App精選優惠、skm online及熟客系統皆能搶先預購，搭配夏天卡利HIGH累計消費，再賺點數回饋。

新光三越今年一次力邀四位米其林一星餐廳主廚，包括台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚張國邦、MUME主廚林泉、LONGTAIL主廚林明健、富錦樹台菜香檳主廚黃旅毅，推出中秋限定月餅禮盒；更領先全台，獨家引進5大首度來台的日本熱銷伴手禮，包括日本皇居御用甜品「虎屋羊羹」、日本金澤名?「烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕」、JR東日本伴手禮大賞冠軍「Butter Butler布列塔尼奶油酥餅」、話題起司甜點「THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕」，及東京必買「Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派」，免飛日本就能品嘗。

而歡度中秋佳節，烤肉儀式也不可或缺，新光三越首推三大名廚頂級組合—baan Restaurant Taipei街邊烤肉組、Wildwood米其林星廚烤肉組等，共超過百款中秋禮品，其中近5成為獨家、8成是初登場新品，多元選擇送禮、自用皆適宜。

此外，今年中秋禮品檔期，新光三越也將突破以往預購方式，全新打造「日系伴手禮選物店」，8月25日（四）起至年底，將於新光三越全台5店快閃巡迴登場，一次集合日本百年名店，與日本最流行的伴手禮，實際感受商品魅力。「日系伴手禮選物店」首站，將於8月25日至9月11日在台北信義新天地A8亮相，包括虎屋羊羹、烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕、小倉山莊仙貝、東京香蕉等明星伴手禮，都能一站式選購。

另有五大品牌中秋快閃活動，包括茅乃舍（8月12日起，台北南西店）、Bemo Cafe（8月18日起，台北信義新天地A9）、望月（8月1日起，台中中港店）、香港皇玥（8月23日起，台北信義新天地A4）、香港美心（8月18日起，台北南西店）。