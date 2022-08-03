美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍宣布將於4日起在台灣周邊海域舉行軍事演習，台海情勢急劇升溫，而此次軍演區域包含日本的專屬經濟海域（EEZ），也引發日本政府的關切。

綜合日媒報導，日本內閣官房長官松野博一3日在記者會上表示，日方已向中方表明懸念，「再次敦促兩岸問題和平解決」。

裴洛西將於3日晚間前往韓國訪問，將在4日晚間到達日本，5日與日本首相岸田文雄舉行早餐會，並與日本眾議院議長細田博之舉行會談。時事通信社報導指出，裴洛西或與岸田就日美關係與台灣情勢等交換意見。