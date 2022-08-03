美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸禁止台灣100多家產品進口，雲林廠商有45家在名單內，其中有12家是農業相關產業，包括稻米、冷凍魚、蜂蜜、蒜頭加工品、茶葉等，雲林縣長張麗善表示，期待中央盡快提出整體因應措施，縣府一定全力配合辦理。

雲林縣內遭到大陸列為「暫停進口」的廠商共有45家，雲林縣府清查農業相關廠商有稻米、冷凍魚、蜂蜜、蒜頭加工品、茶葉，衝擊不小。

張麗善表示，今天早上得到最新消息大陸也禁止台灣的柑橘類等農產品，雲林縣的柳橙、葡萄柚都是出口大陸為主，事發突然，現在正速了解影響程度中，當前的發展真的讓她非常憂心。

張麗善說，大陸不理性的做法是台灣共同面對的局勢，台灣必須團結，她身為地方政府首長，一定會站出來協助農民與相關受影響的廠商，以最快速度進行訪查，了解實際受影響品項及數量，更期待中央盡快提出整體因應措施，雲林縣府一定會全力配合辦理。

縣府指出，為快速了解農民朋友受影響情況，縣府建立一支專線電話（05）5522547，農民朋友可隨時來電提供資訊，連繫窗口吳先生。

張麗善強調，關於裴洛西議長的到來，她表達歡迎，也期待台美雙方未來有更多的交流與互動，更期待國際間的友誼能在世界和平的基礎上，友善對待平等發展。