美國眾議院議長裴洛西今天拜會蔡英文總統表示，這次來訪，其中一項重點就是要告知大家，43年前我們通過的台灣關係法，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，要與台灣站在一起。她要向外界宣示並且非常清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。這次來訪就是要向外界彰顯美台之間的團結。

美國眾議院議長裴洛西訪問團今天拜會蔡英文總統，她說，這次的來訪，其中一項重點就是要提醒大家，告知大家，43年前我們通過的台灣關係法，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，要與台灣站在一起。

她說，我們的焦點不但包括我們共同命運的自覺，還有我們共同安全的議題，無論是在這個地區，還是世界的共同安全，以及我們必須要保障，並且深化我們的經濟關係，使得兩國的人民能夠有更好生活。

裴洛西強調，她非常榮幸能夠來到台灣，我們要必須向外界宣示，並且非常清楚的表達，我們絕對不會背棄對台灣的承諾。這次來訪的議員們，也都在各委員會中擔任主席、副主席或其他的要職。他們都非常榮幸能夠來到台灣，她也非常感謝這些議員們能跟她隨行一起來訪。

她很高興，也很榮幸能夠在這邊見到副總統賴清德、外交部長吳釗燮、蔡總統等許多非常傑出的台灣政治領導人。台灣的故事其實就是一群熱愛自由民主的人民的故事，我們在美國和全世界都有很多這樣子熱愛自由的人民。

裴洛西表示，台灣是一個韌性之島，台灣的人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能夠打造一個和平又繁榮的未來。台灣面臨這麼多的嚴峻挑戰，美國與台灣的團結顯得非常的重要，這次來訪就是要向外界彰顯像這樣子的美台之間的團結。

這次訪團訪問亞洲各國，她說，我們有三大支柱和主要的重點：一是安全，人民的安全和全球的安全，二是經濟，我們要創造未來的繁榮，能夠嘉惠更多的人。三是治理，好的治理，這是此次訪問的三大支柱，

她說，我們這一次跟台灣在這三個領域當中都有許多的合作，也非常重視跟台灣在這些領域當中的夥伴關係。她要特別向台灣的人民及台灣的政府恭賀，台灣在防疫方面的所有成就。台灣防疫真得是全世界的一個模範，可以彰顯台灣人民的合作和防疫政策的成功。

裴洛西強調，全世界正面臨兩個選擇：選擇民主或者選擇威權，美國致力於保障台灣以及全世界的民主，像這樣子的決心非常堅定不移的。1999年她來訪的時候學到很多，之後也在國會殿堂致力非常多的工作，包括跟台灣之間的發展以及更多緊密的貿易關係等，我們都持續的在推展。

她認為，這些工作的推展，能夠開啟更多的可能性，讓我們能夠有更多的機會互相學習，這也就是我們的來意─互相學習。而且在互相學習之外，還獲得了非常多，像是美麗的大綬卿雲勳章「非常感謝總統」。