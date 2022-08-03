國民黨新竹市長參選人林耕仁勤跑基層，遇到的每位居民都一定彎下腰握手，他透露從出生到現在都在新竹生活，所到之處都有最熟悉的在地鄉親人情味，因此雖然辛苦，但他不會怕累，不錯過任何與市民交流的機會。

林耕仁昨（2）日在臉書表示，昨日一早從鎮安宮集合出發至勝安慈惠堂休息，沿途與仙水里的居民住戶打招呼，包括新竹市議會副議長余邦彥、新竹市議員黃文政、議員候選人張文興、陳清智及辛苦的團隊志工陪同，一同頂著烈日、舉著看板徒步前行，不錯過任何與市民交流的機會！

很多人問他這樣每天徒步走、碰到每個人都彎腰握手，難道不會累嗎？不過林耕仁說雖然辛苦但他不怕累，因為腳踩的這塊土地就是他的家鄉新竹，是孕育他成長之所在，也是他從政服務的地方，「從出生到現在都在新竹生活，所以舉凡跑行程所到之處：廟宇、市場、大街小巷，都有我最熟悉的味道，在地鄉親的人情味。」

林耕仁說，他深知成為新竹的大家長，需要承擔的責任也會更重大，要對城市的未來規劃、人民的生活負責，還要有完善的政策配套支撐，但他會帶著「讓家鄉更美好」的心願，努力去實現，希望有機會為家鄉做更多事情。