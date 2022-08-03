財新3日公布，7月大陸服務業採購經理指數（PMI）進一步回升至55.5，較上月升1個百分點，連續第二個月位於擴張區間，創2021年5月以來新高。

此前公布的7月大陸財新製造業PMI下降1.3個百分點至50.4，拖累財新中國綜合PMI降至54，較6月回落1.3個百分點，顯示大陸企業生產經營活動擴張速度放緩。

從分項數據看，7月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間小幅上升，分別升至近15個月來和近9個月來最高。受調查企業反映，最近防疫措施放寬支撐產出增長和客戶需求改善。不過，仍有部分企業表示經營活動繼續受疫情限制。此外，7月新出口訂單指數在收縮區間回落，顯示外需仍相對較弱。

儘管服務業供需逐漸恢復，但就業持續惡化。7月服務業就業指數連續第7個月落在榮枯線以下，且較6月小幅回落。這主要是因為企業為控制成本而壓縮用工規模，並且在員工自願離職後沒有填補空缺。

財新智庫表示，7月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。政府已經明確不會推出超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。