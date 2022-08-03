美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）日下午結束台灣行程後，將啟程前往南韓，她將在明（4）日上午與南韓國會議長金振杓會面並共進午餐，旋即於下午前往日本。值得注意的是，裴洛西訪韓期間並未安排與南韓總統尹錫悅會面，原因是尹錫悅正在休假，這讓南韓網友大酸選出了一位愛休假的總統，不過也有分析認為，尹錫悅是考量與大陸的關係，避免尷尬局面發生。
綜合韓聯社、《韓國先驅報》報導，針對裴洛西率團訪問台灣，南韓總統辦公室今日回應，呼籲透過對話來維持區域和平與穩定，南韓官員表示，將透過對話與合作來維持和平與穩定，並且就所有關切問題與各國密切溝通。
裴洛西一行人在台灣的行程滿檔，上午接連參訪立法院、晉見蔡英文總統後，下午將參訪景美人權園區，中間傳出還將與台積電董事長劉德音會談，代表團將在下午5時搭機離境，前往南韓。
目前裴洛西在南韓只有2項行程，包括明日上午與南韓國會議長金振杓會談約50分鐘，並且共進午餐，明日下午搭機赴日。
南韓官員也證實，目前正在休假的南韓總統尹錫悅將不會改變休假計畫與裴洛西會面，官員說：「沒有安排尹錫悅與裴洛西會面，因為裴洛西訪問韓國的時間與尹總統的假期重疊。」尹錫悅自1日起展開為期5天的暑期假期。此外，南韓外交部長朴振明日也將啟程前往柬埔寨出席東盟外長會議，因此也不會與裴洛西會面。
尹錫悅將不與裴洛西會面引發南韓媒體、民眾關注，《韓國先驅報》指出，裴洛西此次亞洲行會晤了各國領袖，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）、蔡英文總統，訪日期間也將與日本首相岸田文雄會談。報導指出，裴洛西2015年訪韓時也會見了時任總統朴槿惠、時任外長尹炳世。
針對尹錫悅不見裴洛西，推特上南韓網友罵聲一片，有網友譏諷，目前施政滿意度只剩28%的尹錫悅，支持率應該繼續下跌到5%，質問休假會比韓美聯盟更重要？也有人質疑，藉這個機會和美方交換意見不是正常的嗎？另有網友開酸，選出了一位「認真吃吃喝喝的總統」、「他看起來像歐洲人」，此外也有網友認為，尹錫悅似乎在走親中路線。
南韓《東亞日報》報導，裴洛西訪韓期間有可能公開討論台灣議題，讓南韓政壇出現擔憂聲浪，南韓政府也意識到與中國大陸的關係，恐造成尷尬局面，因此有分析認為，尹錫悅與朴振此時分別以休假、出差為由避開與裴洛西會面，避免了尷尬局面。
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