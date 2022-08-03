女星元元（吳婕安）擁有天使臉蛋與32E的魔鬼身材，加上個性單純可愛，因此被網友封為「呆萌女神」，IG吸引超過97萬人追蹤。而先前曾一度捲入閨密荳荳男友何孟遠劈腿采子事件，並被何孟遠影射是「飯局妹」的她，近日替寫真集宣傳接受採訪時，也罕見透露了當時煎熬的心理狀態。

采子去年3月加入當紅節目《全明星運動會》的籃隊陣營後，知名度瞬間打開，但隨後卻爆出她在錄影期間，與閨密好友荳荳（何紫妍）的男友，也就是男星何孟遠傳出曖昧、劈腿，遭到眾人辱罵，而當時元元曾出面替好友荳荳發聲，卻遭到何孟遠爆料她經常參加飯局，私底下疑是「飯局妹」，讓元元遭到酸民攻擊，氣到喊告。如今雖事件已告一落幕，但元元心中仍充滿陰影。

根據《鏡週刊》報導，近日推出第三本寫真集的元元，接受採訪時提到此事，透露自己當時太重朋友也太自以為是，才會以為對方把她當朋友，但沒想到卻爆出這些醜聞，所幸家人對她相當信任，沒有特別質問此事。但元元解釋自己其實並不太瞭解飯局那一行，也沒遇過潛規則，可能是本身太像小孩也不是很有女人味，因此應該不是男生想要怎樣的類型，不過鬧上新聞後，她坦言還是很受傷、打擊也很大，只要有公開活動或是發言，就會有酸民跑來攻擊她是飯局妹，害她只要看到自己上新聞，就會緊張到起雞皮疙瘩。

另外，元元也透露自己雖看似大方，內心卻相當傳統，她希望能找到穩定交往很久的對象，因此對方一定要與她個性合、有話聊，加上家裡觀念較保守，媽媽都會交代她不要交太多個，使她單身多年仍在等聊得來的對象出現。

而談到這次的寫真集，元元坦言，對比第一本剛出道時的小女生，現在已成長許多，很快就能掌握姿勢、眼神及拍攝技巧，所以尺度也變大不少。她還透露最露的部分是上半身全裸，僅用浴巾及泡泡遮住重要部位，但沒想到選照片時卻發現胸貼已經移位，整個大走光，讓她趕緊請出版社修圖避免讓作品變成18禁。