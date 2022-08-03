徐國勇表示，台灣是主權獨立國家，不必受大陸威脅。（曹婷婷攝）

徐國勇（前排右三）到永康警分局頒發慰問金與破案茶。（曹婷婷攝）

內政部長徐國勇今天中午到台南市永康警分局頒發有功人員破案獎勵金，被問到美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸為之跳腳也針對食品、企業制裁，他鄭重向全國民眾表示，大家要團結一致，從釋迦、鳳梨、石斑魚等，我們都一一度過難關了，借這個機會，我們也能拓展其他國際市場，「台灣就是台灣，我們是一個主權獨立的國家，不必受中共威脅。」

徐國勇今天上午11點多南下永康警分局慰問基層員警，並針對選前治安工作與青春專案查緝治平檢肅幫派與破獲槍毒有功人員，頒發慰問金與破案茶，慰勉第一線員警。

徐國勇說，裴洛西來訪，我們都非常歡迎，這是台灣在國際展露自由民主，也讓國際得到認可，所以裴洛西來台灣，就是對台灣自由、民主、人權等相關維護最大的肯定。

徐國勇說，昨天一直到裴洛西進飯店休息，警察同仁才能休息，看到這麼多人在維護治安工作，真的非常感謝。他說，台灣自由民主靠大家努力，我們是主權獨立國家，不受任何威脅，這是台灣自由民主很重要的部分，對外靠軍隊，對內靠警察，「這是我們的天職跟使命」。