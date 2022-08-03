今年41歲的男星莊凱勛，不僅外型帥氣有個性，演技也非常精湛，曾以《回家路上》拿下金鐘迷你劇集視帝，而私下生活也相當幸福美滿，2016年他與小6歲的廖逸安結婚，婚後育有一雙子女Mars和Luna，兩人近日迎來結婚紀念日，莊凱勛在社群發文，放閃曬出當年拍的婚紗照，其中幾張姿勢跟動作超撩人，釣出郭書瑤留言直呼：「太害羞」。

莊凱勛在本月2日迎接與老婆的6週年結婚紀念日，他在IG跟老婆告白，表示6年前的8月2日，兩人登記成為彼此終生的伴侶，因此祝福彼此結婚紀念日快樂，「妳出乎意料的強大與付出是最珍貴的後盾，在心裡始終感謝，像婚禮時的宣言一樣 You complete my life，謝謝妳，我最珍貴的妳，辛苦了」。

莊凱勛訴說，婚後的日子雖然忙碌疲累的過著，「但只要還牽著彼此，就覺得沒有什麼檻是跨不過的」，這功勞他歸因於妻子的強大，因為作為夫妻互相支持，才能走到今天。

莊凱勛發文歡慶結婚6週年紀念日，還放閃分享當年拍的性感婚紗照。(取材自kaiser_chuang IG)

隨著這篇感性文，莊凱勛也公布當年拍攝的一系列婚紗照，有和老婆穿著簡單禮服，在夕陽下相擁的浪漫畫面，接著畫風一轉，他與老婆都穿著白T配藍色牛仔褲，女方從背後環抱他，並輕咬著他的耳朵，或是莊凱勛躺在地上，老婆則跪爬在他面前，肢體展現著強大的魅惑性感，連郭書瑤都不禁留言大喊：「第二張也太害羞」，莊凱勛則笑回：「鎖喉的部份嗎」。