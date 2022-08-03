去年在月世界及愛河首次舉辦的「高雄愛．月熱氣球」活動，讓大家一秒飛土耳其跟巴黎了，網路上的美景美照引起廣大的迴響，今年高市府觀光局「2022高雄愛．月熱氣球」即將在9月份升空，8月5日下午5點在7-11的ibon及線上系統 (https://ticket.ibon.com.tw/) 開始售票，名額有限，要搶要快!

陳其邁市長表示，田寮月世界的惡地地形猶如土耳其卡帕多奇亞，荒地中的濃濃異國氛圍深受遊客喜愛，吸引許多人造訪「登月」。而愛河近年來在市府積極整建以及鄰近藝文場域，如高雄流行音樂中心的加持下，成為旅客造訪高雄必遊之處，周邊氣氛浪漫至極，向晚時分宛若漫步在法國塞納河畔。而去年熱氣球首次在這兩個場域冉冉升空，帶來大批觀光人潮，為帶給大家更多驚喜感今年九月歡迎大家再來高雄搭熱氣球。

觀光局長周玲妏進一步補充，「2022高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次自9月2日至9月13日於田寮月世界拉開序幕，今年更在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，帶大家飛更高，看更遠！9月16日至9月25日則在愛河繼續航程，兩場域活動期間晚上還有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河更將安排假日美食市集，整個九月帶給大家滿滿異國浪漫視覺與味覺饗宴。

因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間(上午場約6時至8時，下午場約16時至18時)，經過飛行團隊專業評估，繫留活動每場次名額有限，採線上及現場售票，票價500元。線上售票於8月5日(五)下午5時起，於7-ELEVEN的ibon及線上售票系統搶先預約購票，也歡迎民眾活動期間至現場排隊購票搭乘。出遊前先至「悠遊國旅」網站申請(https://reurl.cc/bE6zLr)，還可享相關住宿優惠，並使用高雄獨有加碼的週間補到千、週五又補500元的優惠專案活動，來高雄好玩好吃又實惠。