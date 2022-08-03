台灣加入中美洲銀行(CABEI)30週年暨該行駐臺國家辦事處成立1週年慶祝活動，今在101大樓舉行。CABEI在臺設立國家辦事處，是國際組織來臺設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。而我國第一任CABEI理事為央行前故總裁謝森中。

楊金龍今天參加我國加入中美洲銀行(CABEI)30週年暨該行駐臺國家辦事處成立1週年慶祝活動，並發表致詞。楊金龍指出，很高興能參與我國加入中美洲銀行(CABEI) 30週年暨該行駐臺國家辦事處成立1週年的慶祝活動。CABEI是中美洲地區最重要的多邊開發銀行，營運成果深獲國際肯定；標準普爾(S&P)於2019年將CABEI的信用評等從A+調高至AA，使CABEI在拉丁美洲多邊開發銀行中擁有最佳的債信評等。在全球深受新冠肺炎疫情所苦時，CABEI更於2021年及時推出金額達30億美元的「新冠肺炎及經濟復甦緊急援助計畫」，以支持中美洲國家的醫療體系，並降低新冠肺炎對區域內各國的經濟衝擊，本人對此深感敬佩！

楊金龍表示，CABEI在臺設立國家辦事處，是國際組織來臺設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。辦事處能夠設立，除了有Mossi總裁前次訪臺時的提議，更是仰賴蘇部長與吳部長的極力推動，以及當時央行派駐CBAEI的邱董事（邱偉勝）居間協助，才能成功。雖然過程中承受各種壓力與挑戰，所幸大家齊心協力，化解問題，順利達成。

回首過去30年我國與CABEI的合作歷程，楊金龍表示，央行歷任總裁對CABEI均懷有特殊情誼。我國係於1992年以首批區域外會員國身分入會，謝故總裁森中並在外交部推薦下出任我國第一任理事；而CABEI為感念許故總裁遠東推動中美洲金融合作的貢獻，在1998年總部大樓落成時，董事會議廳更以許總裁來命名；此外，在彭前總裁任內，我國透過與CABEI的多項融資及技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設。例如央行促成國合會與CABEI之「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定我中美洲友邦農業經濟。

楊金龍指出，本人去年有幸能夠見證設立辦事處的簽約儀式，而在辦事處正式運作一週年時，又能夠來到辦事處，與Mossi總裁、蘇部長和徐主任秘書一同參加這次慶祝活動，備感榮幸。

展望未來，楊金龍期望我國能透過與駐臺國家辦事處的緊密合作，不但能在入會30年間奠定的良好基礎上，深化雙方合作及加強夥伴關係，更可善用我國穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。