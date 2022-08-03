不少人被蚊子叮咬後，會用指甲在腫包上壓個「X」止癢，皮膚科醫師陳昱璁說，用指甲按X會傷皮膚，也會讓細胞釋放更多組織胺，反而會更癢，還可能留疤，他分享3個止癢方法，第一是輕拍癢處、冰敷降溫或塗抹綠油精，第二為局部塗抹類固醇藥膏，第三則是若有嚴重大面積紅腫，可請醫師開立口服抗組織胺或類固醇藥物。

陳昱璁日前於個人臉書粉專指出，蚊子為避免吸血時血液凝固阻塞口器，叮咬時會分泌唾液潤滑，觸發人體自身免疫系統，釋放組織胺，就會發生發炎反應，導致被叮咬處紅腫癢。

陳昱璁表示，許多人被蚊子叮咬後，習慣用指甲在叮咬的包包上面壓個「X」止癢，但指甲會傷皮膚，也會讓細胞釋放更多組織胺，不但沒有止癢效果，還會更癢，甚至留疤。另外也有人會用洗熱水止癢，可是熱水會破壞皮脂膜，讓皮膚更為敏感、癢，因此並不推薦上述兩種方法。他說，過去曾收治過一名患者，用指甲反覆壓印皮膚，結果造成整片皮膚破皮流血。

陳昱璁分享3個被蚊子叮咬的止癢方式，第一是輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精或萬金油，另塗抹保濕產品可降低皮膚敏感度。第二為局部塗抹類固醇藥膏，這是最有效的止癢方式，能快速將癢感壓制下來，才不會愈抓愈養，但是類固醇的用量要注意，建議由專業皮膚科醫師開立類固醇外用藥。最後則是若有嚴重大面積發癢時由醫師開立口服抗組織胺或類固醇。

陳昱璁提醒，網路上有很多號稱除疤神器、淡斑神奇藥膏，大多都有醫師見證肯定，成分也沒有太大的問題，不過每個人的膚質畢竟有異，要嘗試之前記得先從小面積開始試用，或是向皮膚科醫師諮詢評估後再使用。