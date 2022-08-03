全球晶片業領域競爭激烈，根據《路透》報導，韓國大廠SK海力士（SK Hynix）已成功開發出238層NAND快閃記憶體晶片，可用於PC存儲設備、智慧手機和伺服器，計劃明年上半年開始大規模量產，進度領先競爭對手美光。

報導指出，海力士宣布已成功研發出其最先進的238層NAND快閃記憶體晶片，而這是全球層數最高、面積最小的NAND產品，將提高生產力、數據傳輸速度和電源效率，以確保競爭力。至於海力士的競爭對手美光則緊追在後，上周表示已開始出貨232層NAND晶片。

海力士表示，新的238層NAND快閃記憶體晶片，是尺寸最小的NAND快閃晶片，與前代相比，數據傳輸速度、功率效率提高50%，數據讀取消耗能量也減少21%。

不過韓媒BusinessKorea報導，由於記憶體晶片價格快速下跌，加上北京政府威脅韓國不要加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4），南韓半導體技術靠美國而市場卻仰賴大陸，正面臨兩難壓力。值得注意的是，美國眾議院7月28日通過晶片法案，其中一項「10年條款」規定獲得補貼的業者，10年內將不得於大陸或其他不友善國家建廠，而該法案將對SK 海力士造成嚴重衝擊，因為海力士同樣計劃在美國建立記憶體封裝設施。