近期金融市場走勢回穩，特別股表現同樣自6月波段低點反彈，連帶特別股基金跟著水漲船高，統計近一個月績效全數正報酬，主要因利率風險預料減輕，及特別股產業基本面穩健。

投信法人表示，儘管美國CPI年率連續兩個月創波段新高且超乎市場預期，一度影響股債市表現，不過聯準會（Fed）積極升息的舉措，也令通膨預期明顯回落，搭配經濟數據表現優於市場預期，部分舒緩市場對景氣衰退的擔憂。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，觀察特別股次產業表現，近一個月來看幾乎全數上漲，顯見市場情緒開始好轉，其中財務體質較佳的金融及不動產特別股，及屬防禦族群的通訊漲幅居前。

整體來看，雖然經濟前景仍需持續關注，然仍未陷入衰退，但觀察供應鏈瓶頸正持續改善中，供應商交貨時間也明顯縮短，加上通膨預期滑落，令Fed鷹派立場有鬆動可能，利率風險已有逐漸減輕的跡象，未來只要實際公布的通膨數據不再創新高，具股權性質的特別股有望延續反彈力道。

邱郁茹認為，從特別股的產業基本面來看，美國銀行業業績穩健，貸款與淨利息收入等主要業務維持增長，且逾放比仍處在金融海嘯後低位，Fed公布壓力測試結果顯示，美國各銀行的普通股一級資本，皆高於巴賽爾協定III的要求，顯示銀行有足夠的資本抵禦經濟面臨壓力的環境。

此外從收益角度來看，特別股收益率近6％，發行商多為投資級，在資產品質與收益兼具的優勢下，可望吸引資金目光，表現仍不看淡。