美眾議院議長裴洛西於2日晚抵台後，中國人民解放軍宣布將於4日在台灣周邊6處海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。國民黨台北市長參選人蔣萬安今重申，台灣人民希望的是和平與繁榮，不是霸凌與戰爭，他要堅定呼籲中共懸崖勒馬。

蔣萬安今參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展，他表示，有關注裴洛西的新聞，他昨天已表達立場，他的態度很清楚，中華民國是主權獨立的國家，中共不應該阻擋國際的交流，台灣人民希望的是和平與繁榮，不是霸凌與戰爭。

蔣萬安指出，他也看到中共可能在台灣周邊進行實彈試射，他要堅定呼籲中共懸崖勒馬，民進黨政府也應該真誠的依循中華民國憲法好好處理兩岸關係，趕快找到雙方可對話的基礎，才是人民之福。

蔣萬安說，希望國人支持這次承受最大壓力的國軍，也希望裴洛西來台後，更了解兩岸關係及美國對台灣的重要性，並發揮她的影響力在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）實質合作，督促美國行政部分對台海和平、繁榮穩定。

至於陸方祭出經濟制裁，蔣萬安指出，看到中共禁了100家商品，希望對岸知道這樣過激的反應對兩岸之間沒有任何幫助也沒必要，民進黨政府也要肩負責任，協助廠商、農漁民找到出入，不要讓政治紛爭影響到百姓生計。

針對台北市長柯文哲稱台灣要和美日交好，不必與中國交惡，應該左右逢源，非左右為難。蔣萬安回應，他的立場很堅定，中華民國就是主權獨立的國家，本來就可以接待、邀請國際友人來台灣，對岸實在不應阻擋任何國際間交流。

他表示，特別是美國國會與我方立法機關、政府官員間的交流互動都是很正常的事情，對岸有任何過激反應，不僅沒必要，對兩岸關係區域穩定也沒幫助。