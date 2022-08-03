夏天到來蚊蟲增加，許多人被蚊子叮咬後，會用指甲在叮咬的包上壓個「X」來止癢，或用熱水來止癢，但醫師表示，這都非正確之道，會使得皮膚破皮、更癢或破壞皮脂膜，導致皮膚更為敏感。此外，糖尿病患被叮咬後因癢感而狂抓，周圍皮膚可能出現大範圍蜂窩性組織炎，若未積極治療，可能會全身性細菌感染，甚至敗血症，有生命危險。

皮膚科醫師陳昱璁在其臉書貼文表示，會叮咬人的蚊子都是雌蚊，當牠們叮咬時會分泌唾液潤，而其唾液會觸發人體免疫系統、釋放組織胺，導致人體有紅腫、癢的感覺。

陳昱璁表示，許多民眾會用指甲在叮咬的包上壓個「X」來止癢，或用熱水在發癢部位止癢，這都是利用痛感／熱感來轉移對癢的感受。但指甲會傷皮膚，曾有患者使用指甲反覆壓印皮膚造成整片皮膚破皮流血，該處皮膚也會讓細胞釋放更多組織胺，反而更癢。熱水則會破壞皮脂膜，讓皮膚更敏感、更癢。

陳昱璁受訪時表示，他曾遇過糖尿病患者因傷口癒合不佳，被蚊子叮咬後，因癢感而狂抓，最後皮膚患處濕濕爛爛，有時小腿周圍皮膚有大範圍蜂窩性組織炎。他補充說明，此類患者若未積極治療，可能會全身性細菌感染，甚至敗血症，有生命危險。

他建議3大正確降低癢感的方法：1. 輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精或萬金油來止癢，塗抹保濕產品可降低皮膚敏感度。2. 局部塗抹類固醇藥膏是最有效的止癢方式，快速降低癢感，才不會越抓越癢，但要注意類固醇的用量，建議要由皮膚科醫師開立類固醇外用藥等處方。3. 嚴重大面積發癢時由醫師開立口服抗組織胺或類固醇。