食藥署日前通過6個月至4歲BNT幼兒疫苗緊急授權，指揮中心並與輝瑞BNT完成簽約，將購買190萬劑，ACIP委員會召集人李秉穎今日表示，1至2周內將召開會議決定是否縮短每劑間隔時間，以因應萬一變種病毒BA.4、BA.5爆發大規模流行。

食藥署已於8月1日宣布通過緊急使用授權，指揮中心表示也與輝瑞BNT完成簽約，將購買190萬劑，且根據疫苗仿單，BNT幼兒疫苗前2劑施打間隔至少21天，第2劑與第3劑需間隔至少8週才能打第3劑。

ACIP委員會召集人李秉穎今日表示，根據疫苗仿單，BNT幼兒疫苗前2劑施打間隔至少21天，第2劑與第3劑需間隔至少8週才能打第3劑。因應BA.5疫情，若認為疫情需要，ACIP會議將考慮將BNT幼兒疫苗的3劑間隔接種時間再縮短。

李秉穎指出，雖說疫苗間隔時間久一點，副作用會較少、效果也會比較好，不過一旦疫情緊急例如遇到先前大規模流行，就要縮短間隔時間，就像先前的青少年從五個月縮短到三個月。

至於台灣八月是否會出現大規模流行？李秉穎認為，台灣應該會較像英國、美國依樣，BA.4、BA.5雖然都上升，但都比上一波的疫情規模小，且致死率沒有增加。

至於日本的這波疫情反而比過去更嚴重，可能與疫苗接種率較低、整體民眾的的感染率較低等其他因素有關，李秉穎認為，台灣曾確診的數已經很多，加上疫苗覆蓋率高，因此應該會較像英美的流行趨勢。