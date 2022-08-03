昨天在世界籃壇傳出重大消息！菲律賓男籃將迎來超強球員助陣，擁有一半菲裔血統的NBA球員克拉克生(Jordan Clarkson)確定再為其出征世界盃資格賽第4階段，30歲的他預計月中就會飛抵馬尼拉，參與國家隊集訓，賽程將於8月22日開始進行到30日，預計會對上黎巴嫩和沙烏地阿拉伯。

It’s final! Jordan Clarkson will join Gilas for FIBA World Cup Asia 4th qualifying window!! Here are details https://t.co/KX05PqhXAN — Quinito Henson (@TheDeanQuinito) August 2, 2022

據《菲律賓星報》指出，克拉克生將和母親、兄弟及一名爵士隊教練前往菲律賓，預計16日啟程，18日抵達馬尼拉，並加入球隊集訓，接著25日會參加與黎巴嫩之戰、29日則碰上沙烏地阿拉伯，有了他的加持要拿下這兩場勝利絕非難事，而克拉克生曾在2018年雅加達亞運代表出賽，當時率隊拿到第5名。

克拉克生父親是美國人，母親則來自菲律賓，2018年獲得當時所在的騎士隊批准，代表菲律賓參加雅加達亞運並擔任掌旗官，在賽會場均能繳出26分6.5籃板5.5助攻的成績。而目前克拉克生仍效力於NBA爵士，去年賽季繳出16分3.5籃板2.5助攻，前年更拿下聯盟最佳第6人獎項肯定，相信能幫助菲律賓更上一層。