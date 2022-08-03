因出演《斛珠夫人》、《老九門》影視作品而吸引不少粉絲關注的陳偉霆，日前與韓國饒舌歌手Simon D（Simon Dominic）雙雙成為Golden Goose品牌全球代言人，品牌於微博、IG等社群平台官宣立刻收穫不少粉絲按讚分享，為品牌收穫許多流量關注。

Simon Dominic官宣成為Golden Goose品牌全球代言人。（（摘自品牌IG）

韓饒舌歌手Simon D於國中起展開音樂活動，從地下音樂人起家因其爆發性的饒舌技巧、外貌，迅速累積人氣，後也於2014年與朴載範成為音樂公司AOMG的共同代表，成為韓國代表性的饒舌歌手，除音樂活動外他也是不少喜愛觀看韓綜的人，絕對不陌生的藝人，近期在《玩什麼好呢》、《換乘戀愛》或是《高等Rapper 4》都讓觀眾留下深刻印象，多樣的面貌被韓網友稱《全能藝人》，此次被官宣成為Golden Goose品牌全球代言人，也引起不少粉絲為其讚聲，除在其個人IG恭賀外，也不忘至品牌官方社群平台按讚留言，以表支持。

而今年36歲的男星陳偉霆，自2003年自「全球華人新秀歌唱大賽」香港區選拔賽中被相中，因而進入演藝圈，先後推出多張專輯之外，也因多部作品如為演員活躍在螢幕前的陳偉霆，也推出了《斛珠夫人》、《老九門》、《南方有喬木》、《橙紅年代》等影視作品，以演員之姿獲得許多人的關注，在兩岸三地皆累積不少粉絲，在獲得Golden Goose代言人之前，也甫成為瑪莎拉蒂亞太區品牌代言人，可見其人氣。