美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中共連日的恫嚇，率代表團訪台，高齡82歲的她衣著裝扮充滿時尚智慧，偏愛簡潔俐落的套裝搭珍珠項鍊，予人值得信任的印象，且在細節蘊藏政治語彙，如昨夜下飛機時她身穿粉紅色褲裝，象徵了包容與溫柔，今天參訪立法院時穿了一襲白色套裝、搭配藍色罩衫與尖頭鞋，有著白色和平、藍色自由的意寓，無疑是對兩岸詭譎多變、一觸即發的緊張情勢作出回應。

美國眾議院議長裴洛西昨夜訪台，下飛機時身穿粉紅套裝搭白色珍珠項鍊與耳環。（外交部提供）

裴洛西以作風大膽、正直敢言著稱，她曾在天安門廣場拉布條抗議，對中國人權問題一向不假辭色，也曾在美國前總統川普在國會發表國情咨文時，當眾撕毀川普的講稿影本以示抗議，絲毫沒有一般政治人物小心翼翼、左右討好的個性，頗有德國前總理梅克爾、英國前首相柴契爾夫人的強勢堅毅作風。

由於偏愛色彩鮮豔套裝，裴洛西站在眾多身穿深色西裝的男性政治人物當中，總會成為視覺的焦點，這也與她不畏強權、勇於表現自我想法的政治形象相符，她也偏愛穿著尖頭低跟的高跟鞋，尖頭有著出擊的爆發力，低跟又兼具了行動力，內含的政治語彙不言可喻。

至於珍珠項鍊，則是半世紀以來女性政治家共同的時尚符碼，幾乎已是「基本標配」，人造珍珠的價格親民，不似高價彩寶、鑽石予人高高在上無法親近之感，尤其珍珠是有機寶石，是母貝歷經歲月孕育而生，獨特曖曖含光的光芒溫柔內歛，不會耀眼到讓人無法直視，因此深受女性政治家的喜愛。

今天早上裴洛西身穿白色套裝搭珍珠項鍊，內搭藍色罩衫與藍色尖頭低跟鞋，白色象徵了神聖、純潔，有和平的意寓，藍色則象徵了自由，藉此宣示此行的目的並非是為了挑起兩岸戰火，而是宣示對自由民主的堅持，這也讓人聯想到蔡英文總統在2016年就職大典時，也同樣選擇穿白色套裝走進總統府，成為中華民國史上第一位女性總統，有著異曲同工之妙。