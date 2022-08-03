證實裴洛西見台積電劉德音 柯建銘曝談及晶片問題

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今天率團訪問立法院，並與朝野4黨團總召進行閉門會議。民進黨團總召柯建銘會後表示，裴洛西今早上有跟台積電董事長劉德音談及晶片問題，也提到眾議員對於「晶片法案」付諸很多努力，以及這項法案對於半導體工業上面的影響，都有點到重要的議題。對於裴洛西不畏中共威脅執意訪台，柯建銘更以「勇者無懼」4個字表達感佩之意。

柯建銘會後受訪表示，裴洛西來訪是全球大事情，大家都很關注，朝野肯定與感謝，立場一致，會中美方提到美國國會對台灣法案努力，特別提到晶片法，了解過去所做努力跟堅持，尤其是裴洛西永遠站在強勢者對面，用四個字形容就是「勇者無懼」，長期支持理念都不曾改變。

柯建銘讚賞裴洛西是世界民主政治人物典範，尤其是世界大變局中俄烏戰爭及兩岸對峙情況下，裴洛西仍勇於來台訪問，表達堅定不移的立場，一錘定音，是非常重要的典範，期待也深信兩過未來在各議題充分合作，深化彼此關係。

柯建銘提到，裴洛西這趟來訪行程很特別，下午要前往景美人權園區，國家人權博物館是美麗島事件羈押場所，國外重要的政治人物來台，特別要去該地並與民運人士對話，這是重要的一刻；同時，也告訴裴洛西，台灣國會對於與大陸關係緊張下持續不斷修法，包括反滲透法、營業秘密法等、促進轉型正義條例等。

針對會中是否談及晶片法，柯建銘說，裴洛西早上跟台積電董事長劉德音談晶片問題，我們很清楚，晶片法對於半導體及供應商影響跟重要性，由於會面時間有限僅對於問題跟觀念溝通，今天訪問是歷史性關鍵重要的一刻，更是新的里程碑開始。