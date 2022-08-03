美國眾議院議長裴洛西訪台，牽動兩岸敏感關係，新北市長侯友宜昨日表示，歡迎國際友人來台參訪，但更期待區域和平穩定。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍今回應，台美有實質夥伴關係，侯市長「期待區域安全」這句話應該向北京當局講，並提及裴洛西參訪人權博物館一事，暗酸侯友宜不重視安坑輕軌沿線的人權廊道規畫，若他擔任新北市長會針對轉型正義，將台灣民主發展資產轉為觀光旅遊，促進外交人權觀光。

林佳龍今參訪土城五穀先帝廟，與土樹三鶯綠營參選人合體。他今回應裴洛西訪台議題時表示，台美關係是台灣生存與發展最重要基礎，台灣安全從美國制定台灣關係法以來，就促成實質夥伴關係，中共用文攻武嚇的方式，發布軍事演習、經貿制裁，這並非睦鄰、待客之道。

林佳龍劍指侯友宜表示，侯市長除了應該向北京當局談注意區域安全事務外，在外交上應該跟台灣人民站在一起，尤其裴洛西這次參訪的人權博物館就在新北，新北這方面做得相對較少，特別是侯市長主政期間。

林佳龍說，他擔任交通部長期間，曾參與安坑輕軌、生態人權廊道的規畫，這些大多是威權統治時代的不義遺址，但可以作為民主地景，他曾爭取民主觀光列車，招待上百位外賓參與全球直接民主大會，讓外賓認識台灣，進行城市外交、人權民主觀光，這些都是新北可以重點發展的項目。

林佳龍批評，安坑輕軌沿線行經安坑招待室、 新店刑場和監獄，以及人權博物館，可惜人權廊道規畫案，沒有得到侯市長重視。

他也喊話，新北海空區域都是中共登陸要衝，新北市府要承擔保家衛民責任，要跟中央一起動員準備，每個人都是防線第一線，不是流於黨派之爭、本位主義。