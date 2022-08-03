京城銀(2809)公布2022年7月自結合併淨收益創11.36億元新高，月增達近9.71倍、年增32.15％。稅前淨利7.09億元，較6月顯著轉盈、年減13.88％，稅後淨利6.26億元，月增達4.6倍、年減15.18％，稅前每股盈餘0.63元、稅後每股盈餘0.56元，均登近1年高點。

累計京城銀前7月自結合併淨收益28.51億元、年減達56.03％，為近11年同期低點。稅前淨利18.44億元、年減達68.55％，稅後淨利14.77億元、年減達70.87％，稅前每股盈餘1.65元、稅後淨利1.32元，均為近3年同期低點。

京城銀7月手續費淨收益0.95億元，雖月減58.69％、年減58.67％，但受惠放款餘額年增12％，使利息淨收益5.31億元，月增1.59％、年增14.69％。資本市場自低點反彈使金融資產評價回沖，使其他淨收益5.08億元，較6月虧損6.49億元大幅轉盈、年增達近2.1倍。

累計京城銀前7月利息淨收益35.59億元、年增達10.53％，手續費淨收益12.6億元、年增0.58％，核心業務維持穩健成長。不過，因資本市場動盪致使金融資產評價損失增加、加上認列俄債減損拖累，使其他淨虧損達19.68億元，較去年同期淨收益20.11億元大幅轉虧。

中經院公布的7月製造業PMI指數下跌至47.8％、終止連2年擴張，反應電子產業庫存需要時間去化。不過，隨著國內單日新增確診人數增幅趨緩，配合暑假旺季效應帶動，使非製造業PMI指數上揚至56.7％、月增7個百分點。

京城銀表示，整體而言外部需求雖暫時趨緩，但有內需活絡填補夏，台灣整體經濟狀況尚算穩健。無論外部環境如何變化、營運如何起伏，京城銀始終堅持維持良好資產品質，截至7月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率7903.3％、放款覆蓋率1.5％，維持優異資產品質水準。