羅賓漢（Robinhood Markets Inc ）周二表示，由於交易活動急凍導致營收大跌44%，公司預計將裁員23%。該散戶交易平台比排定時間提前一日發布財報，雖然上季營收大減且虧損，但表現仍優於分析師預期。

羅賓漢周二盤後股價跌0.65%，報9.17美元，稍早前一度跌逾4%。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，由於股票、選擇權和加密貨幣交易業務營收減少一半以上，羅賓漢第二季淨營收為3.18億美元，較去年同期的5.65億美元大幅衰退。

該公司表示，除了今年早些時候裁減9%全職員工之外，將展開新一輪裁員，預計將額外裁減780名員工。羅賓漢亦將調整組織結構，以推行更嚴格的成本紀律。

第二季總營業費用年增22%。該公司表示，組織變革的費用介於 3000萬～4000萬美元。

第二季淨損2.95億美元。不計入重組費用，羅賓漢第二季每股虧損32美分，小於分析師預估的每股虧損37美分。

選擇權、股票和加密貨幣三大業務合計營收年減55%。其中，加密貨幣交易營收較去年同期大減75%。

每月活躍用戶數約減少三分之一，截至今年6月底約為1400萬個，而去年同期為2130萬個。

羅賓漢去年以每股38美元風光上市，但受到加密貨幣市場重挫影響，股價已較發行價下跌近88%。