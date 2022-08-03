美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，國民黨台北市長參選人蔣萬安以英文表達歡迎，但其競選總部副主委、立委費鴻泰卻稱裴洛西訪台如炸彈引信，比1996台海危機還要嚴重，綠營批評是兩面手法。蔣萬安3日指出立委對議題的看法本來就有同有異，轟民進黨不論是非、只論派系、顏色，根本是黨同伐異。

蔣萬安3日參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展，被問及國民黨主席朱立倫也親美，但黨內有其他委員反對，內部是否分裂？蔣表示，民進黨抹黑方式老招永遠一樣，斷章取義、誤導分化民眾，把沒有講的話塞到人家嘴裡，「民進黨不抹黑就不會選舉。」

他說，費鴻泰提出對裴洛西來台的觀察，他與費都是立委，立委對議題的看法本來就有同有異，這是民主國家正常的事、也很健康，民進黨不要因為防疫無能、治國無方就故做文章轉移焦點。

蔣萬安反批，民進黨台北市議員王世堅、民進黨立委高嘉瑜對民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲一事與中央不同調，就遭到黨內圍剿，他炮轟民進黨不論是非、只論派系、顏色，根本是黨同伐異，是一言堂式的民主倒退。