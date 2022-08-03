澳洲男網「壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）在今年溫布頓草地網球錦標賽打進個人生涯第一場四大賽男單決賽，可惜最後不敵塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic），將近一個月後他再度出賽，於美國華盛頓花旗網球公開賽首輪直落二獲勝。

基瑞歐斯以6比2、6比3擊敗美國選手吉隆（Marcos Giron），雖然不能彌補溫網決賽失利的失落，還是可以給他在美網圈賽事帶來更多信心，他說：「我覺得溫網決賽像是給我的黃金機會。我現在回頭想想，覺得在消化比賽上，我有很多事應該採取不一樣方式，但我為了回到當時的好狀態，也做了不少對的事，我的團隊也努力幫我達到目標。」

基瑞歐斯這麼補充：「今年我有個不錯的賽季，我認為如果今年溫布頓像往常一樣有職業積分，我的世界排名應該可以到前20或前15，我真的打了很棒水準的網球賽事，可以算是前10、前5高的水準。」今年溫網因為主辦單位全英草地俱樂部拒絕讓俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，因此兩大職業網球聯會ATP、WTA不把今年溫網成績列入世界排名積分計算。

華盛頓網球公開賽男單頭號種子魯布列夫（Andrey Rublev）6比4、6比2解決英國選手德拉佩爾（Jack Draper），也晉級到16強；女單澳洲以湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)6比1、6比4擊敗美國地主史蒂芬絲（Sloane Stephens）。