淨零碳城市已是國際趨勢，新北市除將在八里打造淨零碳示範區，更將在新泰塭仔圳重劃區打造示範區，其中30米幹道旁建案除嚴格要求退縮10公尺打造為人行空間外，更要求須種植雙排大型喬木，且建案汽機車出口嚴格限制出口數，避免人行空間被車道截斷等，盼打造新北的塭仔圳林蔭大道，希望超越北市信義計畫區。

新北市城鄉局長黃國峰今在市政會議專題報告「安居樂業、城市新頁」，指出新北透過都市空間規畫、都更三箭，提供多元友善的社宅及整體環境營造，並提出各種簡政便民的方案，翻轉城鄉風貌，實踐新北市安居樂業的願景。

黃國峰指出，市府也透過城鄉規畫，將零碳城市設計帶入，目前新北除將把八里區打造淨零碳示範區，三重第二行政中心達成碳中和外，更會以都市更新或大型開發區於規畫階段納入零碳設計，而這部分新泰塭仔圳將會先打造整開地區示範區，作為未來整開案件可以依循的範例。

城鄉局都市設計科長李淑鈴表示，目前新北市都市計畫審議有通案性原則，但在原則底下，會針對整開區的特性，制定更詳細的限制，達到零碳城市的目標。

李淑鈴指出，新泰塭仔圳重畫區貫穿一條30米主要幹道，針對主要幹道部分，新制定審議原則將嚴格要求兩側建築必須要退縮10米，所縮空間必須作為人行步道使用，且對於上頭種的樹種、數量、樹距都有規定，希望打造塭仔圳的林蔭大道。

另兩側建案汽機車出入口，也有嚴格限制，案件審查過程，動線要避免將人行道截斷，若無法減少出入口，就要改其他方向出入；另針對道路的建築立面，會有避免空調主機外部化等要求。

李淑鈴也說，塭仔圳有貴子坑溪與塔寮坑溪，水岸景觀勢必會有許多建案設置，除大原則不能蓋得太寬擋住視線，也要求水岸旁邊要有綠蔭步道可以讓民眾接近水岸， 相關設施鋪面也要求使用自然材質，達到透保水與涵養水源。

新北市長侯友宜表示，新北透過開發，除了改變城市風貌，更解決熱島效應，並朝永續環境與零碳發展方向往前走， 讓新北成為宜居城市。