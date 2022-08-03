彰化縣環保局聘請專業法師到溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局聘請專業法師到溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局聘請專業法師到溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局提供Line線上紙錢清運群組進行預約。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

又到農曆七月拜拜旺季，彰化縣環保局推動「紙錢集中清運服務」，已聘請專業法師到溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合，近年積極推動「紙錢集中燒」及「紙錢減燒」等兩大環保祭祀政策，目前輔導縣內888家宮廟配合實施，並結合社區大廈設置紙錢集中站。

彰化縣環保局長江培根表示，去年配合環保祭祀相關措施家數達622家，相較2018年已增加158家，今年至今已有888家宮廟願意加入；同時為提升清運效率，增加清運預約便利性，更創設line線上紙錢清運服務，民眾可即時預約排定清運時程，提升配合意願，去年度紙錢集中燒紙錢量達1467噸，相較2018年度已大幅增加260噸。

環保局指出，今年4大超商參與行政院環保署以功代金祭祀措施，除可減少空氣汙染危害、維護健康，並挹注善款幫助弱勢團體，達成回饋社會及改善空氣品質之雙贏目標，呼籲盡量少焚香、少燒紙錢，改採大面額紙錢、以花代香、以糧代金等方式祭拜。

環保局表示，需要紙錢集中燒，都可洽各鄉鎮市公所清潔隊、撥打環保局紙錢集中清運專線04-7119356，或是加入環保局Line線上紙錢清運群組進行預約，並請於清運前5日完成預約登記，預約時間為週一至週五8：00~17：00。