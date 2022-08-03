熱氣球點綴田寮月世界獨特的惡地地形，讓高雄熱氣球成為2021年網路熱搜關鍵詞。（柯宗緯翻攝）

熱氣球倒影映於高雄愛河畔，浪漫氛圍媲美巴黎塞納河。（柯宗緯翻攝）

愛河熱氣球假日將有美式餐車及文青市集，欣賞完熱氣球後有吃又有得逛。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局去年在愛河、月世界首辦熱氣球活動，帶動周邊觀光，引爆話題。觀光局宣布，今年9月同樣在兩地登場，8月5日起限額開賣，這次亮點晚上還有迷你熱氣球光影展演秀，以及愛河假日美食市集，預料將再為高雄帶來豐碩觀光財。

高雄市長陳其邁提及，近年市府積極整建愛河及鄰近藝文場域，例如在高雄流行音樂中心加持下，成為旅客必訪高雄之處，周邊氣氛浪漫猶如漫步法國塞納河畔。而田寮月世界的惡地地形猶若土耳其卡帕多奇亞，荒地中的濃濃異國氛圍深受遊客喜愛，吸引許多人造訪「登月」。

陳其邁提到，去年熱氣球首次在愛河、月世界場域冉冉升空，帶來大批觀光人潮，也讓田寮區餐廳業者在疫情重創後，嶄露許久未見的笑容。這次歷經一整年的籌備，今年9月歡迎遊客再來高雄搭熱氣球、看光影秀、拍美照、逛市集。

觀光局長周玲妏補充，觀光局指出，「2022高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次從9月2日至9月13日於田寮月世界拉開序幕，今年更在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，帶大家飛更高、看更遠。至於9月16日至9月25日則在愛河繼續航程，兩場域活動夜晚將上演迷你熱氣球光影秀。

不過，想搭熱氣球還得看「老天爺」心情，經飛行團隊專業評估，因熱氣球繫留體驗飛行時間必須取決當日氣候、日出落時間，上午場約6時至8時，下午場約16時至18時，每場名額有限，採線上及現場售票，票價500元。線上售票於8月5日下午5時起，於7-ELEVEN的ibon及線上售票系統搶先預約購票，也可治現場排隊購票搭乘。