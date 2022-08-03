統一時代百貨台北店的Samsonite VANIER_HY6電腦後背包，原價5780元，特價5080元。（統一時代百貨台北店提供）

百貨父親節優惠陸續開跑，統一時代百貨台北店就在8日前再推出Summer Sale活動，全館下殺5折起，同時針對父親節推出凡於指定櫃位消費滿3000送200，刷聯名卡滿3000再送100元抵用券，另更為了歡聚用餐的消費者，在APP線上推出「點食成金」活動，於B2餐飲指定櫃位吃美食集點換抵用券，單筆滿150元可集1點，滿10點換100元等，最高直接送10%抵用券以外，更網羅10家異國美食餐廳推出多人套餐優惠。

大葉高島屋的Panasonic全新日本製6枚刃5D浮動刀頭電鬍刀(ES-LS9AX-K)，原價2萬6800元，特價2萬3888元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的Munsingwear男款輕巧腳架球筒，1萬6290元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋也在8日前推出於指定樓層消費滿額送百元禮券，本周末（6、7日）單日累滿8000再享加碼贈，刷指定銀行最低滿5288元再即贈百元禮券，另外11日前於12樓活動會館更舉辦「舒適宅88休閒居家服飾特賣會」最低3折起，特賣期間前百名單筆消費滿3000元贈百元禮券，而父親節前夕六日單筆滿3888元即送義大遊樂世界、味全龍天母棒球場球賽等每日限量80名單人門票，還有機會抽中義大世界雙人套票。