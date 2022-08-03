宜蘭縣政府為提倡活到老、學到老的精神，開辦「宜蘭縣高齡生活大學」計畫，今天（3日）縣府宣布，將在8月22、23日為長者們舉辦「宜蘭縣高齡生活大學畢業典禮」，盼長者們感受參加大學畢業典禮的歡樂氛圍，也邀請家人們陪同參加長者們的畢業典禮。

縣府表示，縣府自2020年9月16日開辦「宜蘭縣高齡生活大學」計畫，至今年4月13日止，已辦理83梯次，有8999人次受益，男性有2294人次、女性有6705人次，統計80歲以上約1914人次、90歲以上約129人次，參與學員最高齡者為99歲。

縣府強調，開辦高齡生活大學真正落實林姿妙縣長照顧長輩、青銀共學、幸福共老的施政目標。

縣長林姿妙表示，為讓長者不留遺憾完整圓夢，舉辦令人感動、難忘的畢業典禮，邀請參與過高齡生活大學的長者們再次相聚，且誠摯邀請長者的家人一同前來參加。

縣府表示，屬於長者的畢業訂於8月22日（溪北場）、8月23日（溪南場）二場次，地點在宜蘭運動公園體育館舉辦。