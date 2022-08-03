中市32歲女子與男友吵架後，站窗台欲輕生，警消獲報到場救援，及時搶回一命。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市大里區32歲女子與男友吵架，一時想不開而有厭世念頭，日前翻過大樓2樓陽台，獨自站在窗外，民眾發現她疑似企圖尋短而報警，警方到場安撫、消防隊員也拉起氣墊防護，警方除勸導外，並指揮男友趁隙抱住她救回，消防隊員以吊掛方式將女子垂吊至地面，由救護車緊急送醫，化解危機挽回一命。

據了解，該名32歲女子患有精神疾病，當天與男友吵架後，一時情緒激動而有厭世念頭，竟翻越住處陽台想要跳樓尋短，霧峰警分局內新派出所獲報，緊急派員到場安撫勸導；消防隊員也在樓下緊急拉起氣墊防護。

警方一方面安撫女子，引導她吐露心情，另一方面則指揮她男友，從後方悄然靠近，趁她不注意之際，火速抱住壓制保護，由消防隊以吊掛方式將她垂吊至地面，由救護車送醫。

霧峰警分局長李建興呼籲，自殺不能解決問題，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980