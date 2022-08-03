裴洛西談話，口譯妹2舉動引全網討論。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

鋪紅地毯迎接！裴洛西赴立院發表演說 親曝出訪「3目的」

美國眾議院議長裴洛西今赴立法院進行會議談話時的影片在網上瘋傳，不少網友熱烈討論會議中的女口譯員，因為過程中口譯員的麥克風疑似出了點狀況，現場工作人員緊急更換後，當時裴洛西已舉起麥克風準備要發言，但口譯員未注意到竟直接打斷，搶話表示麥克風已換好了，讓網友全炸鍋，直呼丟臉丟到國外去了。

裴洛西今上午赴立法院拜會藍綠黨團，會議影片卻引起網友熱議，其中有一位網友在PTT上發文詢問，剛剛口譯人員的麥克風突然有問題，口譯員拿到新的麥克風以後，突然打斷正準備要說話的裴洛西，這樣的舉動是否有些不專業也不太禮貌呢？

【互動直播室】裴洛西一早拜會立法院 發表公開談話 Nancy Pelosi Arrives in Taiwan , Deliver a speech in Legislature。（中時新聞網）

不少網友看了驚呼說，這樣好像真的不太禮貌，應該要等對方先說到一個段落，再小聲補充說明即可。「讓議長先講完可能會比較好」、「丟臉丟到國外去了」、「雖然講話口氣很有禮貌，但還是讓人傻眼，而且裴洛西的表情也逐漸尷尬」、「有夠尷尬的！」不過，也有網友力挺口譯員說，在這種大場合當翻譯難免會緊張犯錯，大家不用這麼苛刻的看待，而且麥克風很爛也是問題，相信這位口譯員已經很努力了。

隨後又有網友發文說，剛剛看了裴洛希公開談話的片段，結果發現每次裴洛西講到一些輕鬆有趣的部分，下方的聽眾都會露出微笑，但旁邊的口譯員卻開懷大笑，在這樣很正式的國際場合，她的笑讓人瞬間以為是在參加什麼同學會的聚餐。

文章掀起網友論戰，有人認為口譯員的表現有失專業，看了很尷尬；但也有網友持不同意見說，口譯員這樣的表現感覺不做作，整場都笑得很自然，散發著一股特殊的氣質，讓人看了很舒服。