半導體測試介面廠精測(6510)不畏手機應用需求修正逆風，維持全年逐季成長、營收成長達雙位數目標不變，看好單季營收仍有機會創高。精測股價1日觸及474元的近1個半月高點後拉回421元，今（3）日在買盤敲進下再度放量直攻漲停價466元，表現優於大盤。

精測受惠多元布局效益顯現，第二季歸屬母公司稅後淨利躍增至2.5億元、每股盈餘（EPS）7.65元，創同期新高、歷史第三高。雖因首季淡季營運偏弱，使上半年歸屬母公司稅後淨利3.63億元、年減5.4％，每股盈餘11.08元，仍順利賺逾1股本。

展望下半年，精測總經理黃水可28日線上法說時坦言，由於3C及手機等消費電子市場需求趨緩，手機應用需求可能有部分調整，原先預期今年探針卡營收比重將自去年的40％升至50％，惟鑒於上述因素影響而下修至30～40％。

不過，黃水可表示，由於HPC相關產品進入出貨旺季、配合產能維持增加，預期第三季營運可望優於第二季、有望再創新高。雖然單月營收起伏將較明顯，但維持營收逐季成長、全年營收成長達雙位數目標，毛利率長期維持50～55％區間不變。

由於現有的製造一廠及營運研發總部，所有樓板面積預計將於2024年達到使用上限，精測決議正式展開三廠興建計畫，預估於2025年完成峻工使用，屆時將移轉高單價的微機電（MEMS）探針卡產能至三廠部分樓層生產。

投顧法人認為，高階晶片續朝高頻高速、高運算力與效能等趨勢發展，精測將受惠半導體製程持續微縮及測試需求，探針卡中長期仍將成長。預估精測今年營收將年增11％、稅後淨利年增6.2％，每股盈餘估逾28元。其中，探針卡營收今年持平、明年占比看升至50％。

雖然手機市場出貨放緩，但投顧法人看好精測積極拓展非應用處理器（AP）業務發酵，加上自製探針卡帶動長期營收獲利成長。儘管半導體終端需求放緩，但考量市場長期成長，精測今年營收獲利仍可望創高、且評價已落於區間下緣，給予「買進」評等、目標價520元。