在港片風起雲湧的年代，國際名導吳宇森執導的《英雄本色》成為無數影迷心目中的經典，然而該片不只捧紅「小馬哥」周潤發，以及為人津津樂道「大哥成」李子雄。比起同期的當梁朝偉、周星馳還在《射鵰英雄傳》跑龍套時，他已在吳宇森電影出演重要角色。

李子雄早年以香港無線電藝員培訓班出道，和梁朝偉、周星馳等人是同窗。1985年，他被香港名導徐克挖掘，出演其監製的《英雄本色》，在片中飾演一位陰險狡猾的反派「大哥成」，傑出的表現一舉榮獲金像獎最佳新人、最佳男配角，以及金馬獎的最佳男配角多項大獎的提名。

李子雄首發告捷，走紅後片約不斷，出道30年，接演的角色清一色都是反派，包含《倩女幽魂2》的左千戶、《尋秦記》照穆、《大唐雙龍傳》宇文化和《新水滸》高俅等，反派形象深植觀眾的心中，在香港影壇被譽為二十年來「第一反派」。

在感情生活方面，李子雄有過兩段婚姻，他在第一任婚姻中，和前妻方曉虹育有一子，婚後舉家移民加拿大，後來在1994年離婚。離婚後的李子雄事業重心轉往大陸，因拍戲結識大陸女星王雅琦，2人年紀雖相差近20歲，仍譜出父女戀，而在北京出生的王雅琦是回族美女，2010年嫁給李子雄後便退隱當專職家庭主婦。