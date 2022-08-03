民進黨新北市長參選人林佳龍先前多次邀約侯友宜參與政見辯論，侯友宜近期回應，請林好好了解新北這幾年的成長，並稱「時機到了，該辯論就辯論」。對此，林佳龍今表示，他對新北已經相當了解，並批侯到底要多少天、何時才能準備好，侯友宜4年前就曾拒絕與行政院長蘇貞昌辯論，他覺得這就是拖延戰術。

林佳龍表示，他對新北相當了解，他有城市治理、擔任交通部長的經驗，新北建設多數都是跟交通有關，像是捷運、停車場、增設交流道匝道、觀光旅遊都是過去業務，侯友宜過去遇到困難無法跨域治理，都是拜託他解決，像是林口交流道匝道、基隆捷運路網、淡江大橋及未來輕軌共構，因此他不需要重新認識，最好的方式就是盡快安排辯論，讓人民選出未來四年由誰領航。

林佳龍說，他可以舉行10次辯論，由媒體安排各出5題，他隨時都可以上場，不需要拖到最後，反觀侯友宜4年前參選，曾經拒絕與蘇貞昌做市長選舉辯論，一直拖到最後不了了之。

另外，他也提到人假牙議題、社宅未編列預算等議題，認為市府回應始終無法對焦，這些都必須靠辯論說清楚，雖然市議員參選人都很優秀，質詢相關議題時也如同狗吠火車，難得有市長競選，這些議題應該要拿出來一一對焦，讓市民評判侯友宜無法迴避的事，檢驗現在才開始，希望來一場良性君子之爭。